Пациент больницы своровал мобильник соседа и постельное белье

В одной из калужских больниц 43-летний пациент украл мобильный телефон соседа по палате.
Прибывшие на место происшествия полицейские, установили личность похитителя по записи с камер наблюдения.
Мужчина в содеянном сознался и вернул чужой гаджет.
Продолжив лечение, гражданин стал похищать и прятать в своей койке небольшие партии постельного белья, которое медперсонал собирал в мешки для последующей стирки.
Злоумышленник намеревался вынести ворованное в рюкзаке при выписке.
Всего пациент приготовил к хищению 6 пододеяльников, 7 простыней и 9 наволочек. Однако медработники заметили это и вызвали полицию.
Оба факта были объединены в одно уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 19 августа.
Фото: Pixabay.com
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