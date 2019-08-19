Пациент больницы своровал мобильник соседа и постельное белье

19.08.2019 13:43 260

В одной из калужских больниц 43-летний пациент украл мобильный телефон соседа по палате.

Прибывшие на место происшествия полицейские, установили личность похитителя по записи с камер наблюдения.

Мужчина в содеянном сознался и вернул чужой гаджет.

Продолжив лечение, гражданин стал похищать и прятать в своей койке небольшие партии постельного белья, которое медперсонал собирал в мешки для последующей стирки.

Злоумышленник намеревался вынести ворованное в рюкзаке при выписке.

Всего пациент приготовил к хищению 6 пододеяльников, 7 простыней и 9 наволочек. Однако медработники заметили это и вызвали полицию.

Оба факта были объединены в одно уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 19 августа.

Фото: Pixabay.com