Обнинские «пляжницы» выиграли Первенство России

19.08.2019 11:28 26

В Анапе прошло Первенство России по пляжному волейболу среди спортсменов до 17 лет. В женском турнире победу одержали обнинские спортсменки - Арина Ряжнова и Елизавета Губина, сообщил паблик «ВК Обнинск» в воскресенье, 18 августа. Это первый совместный титул молодых волейболисток. Фото: ВК Обнинск.



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