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Полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу металлоконструкций

18.08.2019 21:04 1 322
Полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу металлоконструкций

В Ферзиковском районе двое молодых людей похитили металлоконструкции с территории недостроенного здания.

Подельники сдали краденое в пункт приема, а деньги потратили.

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Стражи порядка «по горячим следам» задержали подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 18 августа.

В отношении граждан возбудили уголовное дело.  Фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.


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