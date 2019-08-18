Полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу металлоконструкций

18.08.2019 21:04 322

В отношении граждан возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы.

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