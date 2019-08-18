Житель Тверской области увел со счета калужанина 7 тысяч рублей

18.08.2019 10:41 251

В калужскую полицию обратился 40-летний мужчина с заявлением о хищении средств с его банковского счета.

Потерпевший рассказал, что получил смс о списании со счета 7 тысяч рублей, хотя никаких операций не совершал.

Проведя ряд мероприятий, стражи порядка установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 17 августа.

Выяснилось, что 29-летний житель Тверской области купил в Москве сим-карту, после чего к нему на телефон стали приходить сообщения об операциях на чужом банковском счете.

Тогда молодой человек перевел себе с чужого счета 7 000 рублей, которые потом потратил.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com