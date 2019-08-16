В регионе создадут исправительный центр для осужденных

16.08.2019 14:00 198

В Калужской области создадут исправительный центр для осужденных на базе исправительной колонии №5 города Сухиничи, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

В этом году поступило 17 постановлений о назначении осужденным региона принудительных работ. Это альтернатива лишению свободы.

Осужденные должны определенное время: от двух месяцев до пяти лет работать на каком-либо предприятии, которое подбирает администрация. В будние дни осужденные самостоятельно добираются на работу и обратно, а вечером и в выходные дни пребывают в центре под присмотром сотрудников учреждения.

Фото: pxhere.com.