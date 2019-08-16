Ничего святого: молодая женщина похитила икону

16.08.2019 12:00 378

Жительница Обнинска обратилась в полицию после того, как в ее доме пропала икона, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В краже подозревается 32-летняя безработная местная жительница. Она решила подменить свою мать, ухаживающую за пожилой пенсионеркой, и покусилась на святое. Икону молодая женщина хотела продать, но не успела: полицейские задержали ее на подходе к ломбарду.

Икона вернулась к хозяйке, а похитительнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: pixnio.com.