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Ничего святого: молодая женщина похитила икону

16.08.2019 12:00 1 378
Ничего святого: молодая женщина похитила икону

Жительница Обнинска обратилась в полицию после того, как в ее доме пропала икона, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В краже подозревается 32-летняя безработная местная жительница. Она решила подменить свою мать, ухаживающую за пожилой пенсионеркой, и покусилась на святое. Икону молодая женщина хотела продать, но не успела: полицейские задержали ее на подходе к ломбарду.

Икона вернулась к хозяйке, а похитительнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: pixnio.com.


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