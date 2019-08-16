За нарушения охраны труда директора заплатят штрафы

16.08.2019 11:15 99

В Малоярославецком районе проверили, как работодатели соблюдают трудовое законодательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ряде предприятий обнаружили нарушения: при обеспечении работников средствами индивидуальной защиты; ряд водителей допускался к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. В некоторых организациях не проведена специальная оценка условий труда, сотрудники допускались к работе без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда.

Прокуроры внесли соответствующие предписания в адрес руководителей предприятий, возбуждены 6 дел об административных правонарушениях. Руководителям придется заплатить штрафы от 5 до 20 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.