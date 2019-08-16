Предприниматель задержан за продажу поддельной обуви

16.08.2019 10:10 344

В Людиновском районе задержан индивидуальный предприниматель, который торговал обувью в двух розничных торговых точках, сообщает пресс-служба регионального УВМВД 16 августа.

После проведения экспертизы выяснилось, что это контрафакт. Полицейские изъяли товар на общую сумму 4 миллиона рублей.

27-летнему предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: УМВД России по Калужской области.