Предприниматель задержан за продажу поддельной обуви

В Людиновском районе задержан индивидуальный предприниматель, который торговал обувью в двух розничных торговых точках, сообщает пресс-служба регионального УВМВД 16 августа.
После проведения экспертизы выяснилось, что это контрафакт. Полицейские изъяли товар на общую сумму 4 миллиона рублей.
27-летнему предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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