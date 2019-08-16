Пожарные потушили бесхозную постройку

16.08.2019 09:30 173

В Хвастовичском районе в деревне Нехочи горела бесхозная постройка, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Сообщение о пожаре поступило накануне около 12 часов ночи. Возгорание потушили 6 человек и 2 машины противопожарной службы областного МЧС. Пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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