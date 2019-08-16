Покупатель запчастей решил не платить за них

16.08.2019 09:06 291

Калужанин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как обманул продавцов в магазине автозапчастей, сообщает пресс-служба регионального УМВД 16 августа.

Мужчина был постоянным покупателем в этом магазине, вот и в этот раз решил приобрести запчастей на 3500 рублей. Но на кассе стал имитировать неполадки в работе программы «Онлайн – покупка». Продавцу он пообеща оплатить покупку позже, но в магазин больше не вернулся.

Как выяснилось, 30-летний ранее судимый автомеханик уже отбывал наказание за имущественные преступления.

Фото: pxhere.com.