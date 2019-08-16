Обнинская спортсменка будет прооперирована в Испании

16.08.2019 07:57 387

В группе ВК «PLYAGKA» в четверг, 15 августа, сообщили, что у обнинской волейболистки-пляжницы Светланы Холоминой подтвердился разрыв крестообразной связки колена. В ближайшее время спортсменке проведут операцию в Испании. Фото: ВК «PLYAGKA»



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