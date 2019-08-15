Товарковские осужденные стали собирать в два раза больше пакетов

15.08.2019 21:05 120

Некоторые осужденные товарковской колонии трудоустроены в качестве сборщиков упаковочных пакетов. Процесс сборки налажен таким образом, что производительность увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 14 августа. На сегодняшний день, производство подарочных пакетов в учреждении является приоритетным. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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