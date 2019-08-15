Прокуратура подала в суд на нефтеперерабатывающий завод

15.08.2019 16:33 138

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в области охраны окружающей среды на нефтеперерабатывающем предприятии в Полотняном Заводе.

Руководству компании было внесено представление, по результатам которого часть нарушений была устранена, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 15 августа.

В результате, прокурор направил иск в суд, чтобы компанию обязали ликвидировать все выявленные правонарушения в установленные сроки.

Судья поддержал исковые требования в полном объеме.

Фото: Pixabay.com