Прокуратура подала в суд на нефтеперерабатывающий завод

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в области охраны окружающей среды на нефтеперерабатывающем предприятии в Полотняном Заводе.
Руководству компании было внесено представление, по результатам которого часть нарушений была устранена, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 15 августа.
В результате, прокурор направил иск в суд, чтобы компанию обязали ликвидировать все выявленные правонарушения в установленные сроки.
Судья поддержал исковые требования в полном объеме.
Фото: Pixabay.com
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