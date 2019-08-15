Родители калужских школьников могут задать вопрос министру просвещения

15.08.2019 08:20 271

30 августа пройдет традиционное общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения России Ольги Васильевой.

На все вопросы родителей министр ответит по видеосвязи в режиме видеоконференции. Участие в ней могут пиринять и калужане. Текст вопросов можно отправить через аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях.

Фото: kremlin.ru.