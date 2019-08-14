Наркодилеры ждут приговора

14.08.2019 15:05 103

Двое калужан предстанут перед судом по 5 эпизодам покушения на сбыт наркотиков.

Неизвестный создал группировку и подключил к ней двух молодых людей, которые прятали запрещенные препараты по всему городу в тайниках.

Наркосбытчикам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: pxhere.com.