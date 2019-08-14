В Людинове столкнулись иномарка и мотоцикл

14.08.2019 13:53 166

Сегодня утром в Людинове на улице Осипенко «Мерседес» столкнулся с мотоциклом, сообщает пресс-служба регионального МЧС 14 августа.

В результате аварии есть пострадавший. Помощь ему на месте оказывали медики скорой, а также сотрудники ГИБДД и спасатели: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.