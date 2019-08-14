Калужан приглашают на фестиваль яблочных пирогов

14.08.2019 13:00 483

31 августа в Экорезиденции «Зеленый центр» пройдет 4-й благотворительный фестиваль яблочных пирогов. Организаторы обещают интересную программу: пироги, общение, музыка, кофе и ароматный чай, проводы лета. Каждый желающий может принести яблочный пирог собственного приготовления. Гости платят столько, соклько считают нужным. Все собранные средства пойдут на реконструкцию сквера за кинотеатром «Центральный». Фото: официальная группа «Среда обитания».



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