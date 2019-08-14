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Девять обнинских семей готовятся к новоселью

14.08.2019 12:39 0 183
Девять обнинских семей готовятся к новоселью

За последние полгода очередь на получение муниципального жилья в Обнинске еще немного продвинулась, сообщает новостной портал Obninsk.Name.

Квартиры от города получили двое граждан, состоявших на жилищном учете в качестве нуждающихся. Им предоставлены помещения по судебным решениям, так как эти люди имели статус внеочередников по заболеванию.

Помимо этого, еще семь муниципальных квартир были распределены в рамках программы переселения из брусчатых домов. Одна семья переехала из поселка Мирного, и пять семей – из Старого города.

Фото: pexels.com.


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