Обнинские спортсмены выиграли Первенство России

14.08.2019 11:56 176

Турнир по пляжному волейболу для самых перспективных юношей и девушек страны до 19 лет прошел в поселке Витязево, что недалеко от Анапы.

Воспитанники обнинской школы олимпийского резерва Александра Савина вновь выиграли золотые награды. Данила Иванов и Дмитрий Веретюк стали лучшими на Первенстве России, сообщается в официальной группе волейбного клуба «Обнинск».

Фото: Юрий Тюрин.