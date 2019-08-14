Испугавшись ареста квартиры, калужанка оплатила почти полмиллионый долг

14.08.2019 12:01 259

Калужские судебные приставы взыскали с неплательщицы услуг ЖКХ и налогов более 418 тысяч рублей долга, а также 32 тысячи исполнительского сбора, сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Калужанка задолжала управляющей компании и налоговой службе по имущественному и транспортному налогам. Но, как выяснилось, дама была вполне состоятельной: в ее собственности находится несколько квартир и дорогой автомобиль.

Судебные приставы пригрозили, что арестуют автомобиль и квартиру должницы. В течение недели женщина рассчиталась с долгами.

Фото: pxhere.com.