Гринбоксы вернут в Калугу

14.08.2019 10:00 364

Контейнеры для раздельного сбора батареек, внезапно исчезнувшие из областного центра, вернут, но о точных сроках говорить еще рано, сообщил председатель комитета по благоустройству Сергей Возилкин.

Сейчас городская управа занимается вопросами, связанными с организацией раздельного сбора опасных отходов. Как только их решат, выставят контейнеры и наладят правильный оборот. Момент обслуживания гринбоксов уже согласован. Как только город получит их в собственность, будет размещен муниципальный заказ на вывоз и утилизацию батареек.

Контейнеры вывезли из горуправы на Ленина, трех МФЦ, областной филармонии, магазина стройматериалов на Грабцевском шоссе, администрации на Московской, лофта на Театральной и из 12-ти школ, сообщается на сайте областной администрации.