Чиновник затянул с ответом и был оштрафован на 5 000

13.08.2019 19:08 282

Ответ заявителю был направлен только через 44 дня, вместо 30 положенных, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 13 августа.

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