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Чиновник затянул с ответом и был оштрафован на 5 000

13.08.2019 19:08 0 282
Чиновник затянул с ответом и был оштрафован на 5 000

Прокуратура Перемышльского района обнаружила, что сотрудник администрации СП «Деревня Большие Козлы» нарушил сроки рассмотрения письменного обращения местного жителя.

Ответ заявителю был направлен только через 44 дня, вместо 30 положенных, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 13 августа.

В отношении должностного лица возбудили административное дело.

Мировой судья назначил виновному штраф в 5 000 рублей.

Фото: Pixabay.com


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