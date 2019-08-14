Московских врачей привлекли к приему пациентов в Обнинске

14.08.2019 08:07 430

Обнинская больница № 8 остро нуждается в узких специалистах, сообщила пресс-служба Администрации наукограда во вторник, 13 августа. -Сложнее всего с офтальмологами - это крайне дефицитные специалисты, - приводятся слова врио главврача учреждения. Чтобы компенсировать нехватку кадров, было решено привлечь столичных медиков. Первая выездная бригада состоит из семи врачей: невролог, окулист, кардиолог, сосудистый хирург, травматолог и два детских офтальмолога. Фото: Pixabay.com



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