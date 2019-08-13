Саперы обезвредили мину и три снаряда времен ВОВ за выходные

13.08.2019 16:18 242

За минувшие выходные саперы обезвредили боеприпасы времен ВОВ, найденные в Спас-Деменском и Жуковском районах, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 13 августа.

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