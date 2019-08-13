Расписание движения 18-го автобуса изменится с четверга

С 15 августа изменится расписание движения автобуса по маршруту № 18 «Аэропорт - мкр.Кошелев», сообщила пресс-служба Городской Управы Калуги.
В зависимости от дорожной ситуации в городе расписание может смещаться на 5 минут.
Фото: Pixabay.com
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