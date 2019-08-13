Расписание движения 18-го автобуса изменится с четверга

13.08.2019 15:57 336

С 15 августа изменится расписание движения автобуса по маршруту № 18 «Аэропорт - мкр.Кошелев», сообщила пресс-служба Городской Управы Калуги. мкр.Кошелев - 6.00, 9.00, 11.20 (до пл.Победы), 13.30, 15.40, 17.40, 20.00;

Аэропорт - 7.00-8.00, 10.20, 14.45, 16.35, 19.00, 22.00. В зависимости от дорожной ситуации в городе расписание может смещаться на 5 минут. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей