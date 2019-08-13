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Госавтоинспекторы остановили машину с водителем под кайфом

13.08.2019 15:56 1 353
Госавтоинспекторы остановили машину с водителем под кайфом

Сотрудники ГИБДД вечером остановили автомобиль, в котором водитель и двое пассажиров находились в состоянии наркотического опьянения.

33-летний владелец авто отказался пройти медосвидетельствование, а его приятели попытались избавиться от пакетиков с дурманом, которые у них были при себе.

Экспертиза показала, что в свертках находился растительный наркотик массой 0,68 и 0,72 граммов, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 13 августа.

Водителя привлекли к административной ответственности. А двое его друзей стали фигурантами уголовного дела.

Фото: Pixabay.com


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