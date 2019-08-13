Гостья Калуги обчистила ухажера в кафе

13.08.2019 11:23 339

37-летняя жительница соседнего региона приехала в Калугу на несколько дней.

Дама познакомилась с мужчиной в одном из кафе города, где новые знакомые продолжили вечер, распивая спиртное.

По версии следствия, во время застолья женщина вытащила из куртки подвыпившего ухажера мобильник, кредитку и 8 тысяч рублей.

Позже злоумышленница потратила с карты около 9 тысяч рублей, расплатившись ею в нескольких магазинах.

Потерпевший, обнаружив утром пропажу, обратился в полицию.

Похитительницу опознали по записи с видеокамеры одного из магазинов, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 13 августа.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Мошенничество».

В ближайшее время фигурантка предстанет перед судом.

Фото: Pixabay.com