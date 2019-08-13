Дачный дом сгорел ночью в Дзержинском районе

13.08.2019 11:18 248

Около часа ночи во вторник, 13 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе. Загорелся дачный дом на улице Пушкина в поселке Пятовский. На месте происшествия работали 7 пожарных и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали. Пострадавших нет. Фото: Pixabay.com



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