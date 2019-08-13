Ремонт обнинских дорог близится к финалу

13.08.2019 07:38 285

В Обнинске на еженедельной планерке рассказали о текущем ремонте дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодня осталось выполнить ремонт трех дорог. На проспекте Ленина идет асфальтирование, на Калужской- подготовка под асфальтирование заканчивается и идет установка бордюров. Определился подрядчик для ремонтных работ на второй части улицы Кутузова: от Пионерского проезда до проспекта Ленина. В ближайшее время он приступит к фрезерованию и укладке асфальта.

Ремонт улицы Калужская и второй части улицы Кутузова стал возможен благодаря экономии финансовых средств на торгах.



Фото: pxhere.com.