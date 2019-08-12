Отец погасил долг по алиментам накануне учебного года

12.08.2019 16:00 24

Судебные приставы-исполнители взыскали долг по алиментам с мужчины, который копил его годами. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФССП.

На начало августа мужчина задолжал своему 9-летнему сыну 55 тысяч рублей. Заплатить по счетам он решился после того, как арестовали его кредитный счет. Судебный пристав указал нерадивому отцу на необходимость, прежде всего, вовремя платить алименты, а не обременять себя дополнительными обязательствами в виде кредитов.

Уже на следующий день мужчина принес платежный документ, подтверждающий оплату алиментов, а также 4 тысяч рублей исполнительского сбора.

Фото: pxhere.com.