Пропал еще один грибник

12.08.2019 15:03 147

В Тарусском районе пропал 44-летний мужчина, сообщается в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Владислав Солерс ушел за грибами еще 10 августа и до сих пор не вернулся. Сбор волонтеров сегодня в 17 часов в деревне Похвиснево. Координаторы поиска предупреждают, что одеваться надо так, чтобы не промокнуть в лесу.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».