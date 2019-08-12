Водоканал ответит за неделю без воды

12.08.2019 12:05 439

Прокуратура Ферзиковского района проверила работу ГП «Калугаоблводоканал» в сфере водоснабжения населения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 12 августа.

По закону, время на устранение аварий на сетях водоснабжения составляет от 8 до 24 часов. Однако, в селе Богимово воду после аварии дали только спустя почти неделю.

Аналогичные нарушения допущены и при организации водоснабжения части жилых домов села Авчурино Ферзиковского района. Водоснабжение в населенном пункте восстановлено в штатном режиме только на третьи сутки.

В адрем генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» внесено представление. Начальник территориального участка привлечен к дисциплинарной ответственности.

Фото: pxhere.com.