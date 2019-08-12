В Малоярославецком районе обнаружили бешеную лису

В Малоярославецком районе при лабораторном исследовании головного мозга лисы установлено, что животное заражено бешенством.
Для профилактики этого опасного заболевания специалисты государственной ветеринарной службы региона обязуют всех руководителей животноводческих хозяйств, предприятий, учреждений, организаций и граждан - владельцев животных:
-соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных; - доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливаемые местной администрацией по представлению главного государственного ветеринарного инспектора района (города), в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины;
- принимать меры к недопущению диких животных к стадам, отарам, табунам, животноводческим помещениям; с этой целью выпасать сельскохозяйственных животных и содержать их на фермах, откормочных площадках, в летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных против бешенства собак;
- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство, о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.
Фото: pxhere.com.
|
Отец погасил долг по алиментам накануне учебного года 12.08.2019 16:00
«Форд» сбил пешехода на улице Дальней 12.08.2019 15:15
Пропал еще один грибник 12.08.2019 15:03
В Мещовске заключили контракты с одним и тем же подрядчиком 12.08.2019 14:25
Роспотребнадзор расскажет все о молоке 12.08.2019 14:00
На улице Московской ограничат движение транспорта 12.08.2019 13:45
За неделю 300 калужан покусали клещи 12.08.2019 13:03
Житель Думиничей украл мотоцикл и разобрал его по частям 12.08.2019 12:19
Водоканал ответит за неделю без воды 12.08.2019 12:05
Орнитологи рассказали о редких птицах в «Калужских засеках» 12.08.2019 11:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: