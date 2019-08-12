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В Малоярославецком районе обнаружили бешеную лису

12.08.2019 11:19 0 260
В Малоярославецком районе обнаружили бешеную лису

В Малоярославецком районе при лабораторном исследовании головного мозга лисы установлено, что животное заражено бешенством.

Для профилактики этого опасного заболевания специалисты государственной ветеринарной службы региона обязуют всех руководителей животноводческих хозяйств, предприятий, учреждений, организаций и граждан - владельцев животных:

-соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных; - доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливаемые местной администрацией по представлению главного государственного ветеринарного инспектора района (города), в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины;

- принимать меры к недопущению диких животных к стадам, отарам, табунам, животноводческим помещениям; с этой целью выпасать сельскохозяйственных животных и содержать их на фермах, откормочных площадках, в летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных против бешенства собак;

- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство, о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.

Фото: pxhere.com.


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