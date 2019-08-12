Орнитологи рассказали о редких птицах в «Калужских засеках»

12.08.2019 11:00 271

112 видов птиц зарегистрировали орнитологи, проводившие мониторинг этим летом в «Калужских засеках».

Из них 31 относится к редким, занесенным в списки охраняемых видов разного статуса: от федеральной Красной книги до регионально малочисленных. Более 10 раз этим летом встречали черного аиста- это рекордное число.

На двух многолетних участках отмечался другой редчайший вид заповедника – змееяд. Дважды в восточной части заповедника отмечалась и «Птица года – 2019», обыкновенная горлица.

Большую помощь в исследованиях оказали в этом году волонтеры, орнитологи - любители. Видовой список этого года усилиями волонтеров пополнился четырьмя видами, в том числе – никогда не отмечавшимся ранее пролетным тундровым куликом – чернозобиком.

Фото: С.Седлецкой.