«Десятка» сбила пешехода на улице Гагарина

12.08.2019 09:46 390

На улице Гагарина накануне поздно вечером автомобиль ВАЗ 10-й модели сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального МЧС 12 августа. В результате ДТП есть пострадавший: помощь ему оказывали медики бригады скорой помощи. Также на месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и 3 машины. Причины аварии уточняются. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей