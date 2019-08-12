Два парня ограбили аптеку

12.08.2019 10:19 366

В Калуге сотрудница аптеки позвонила в полицию и сообщила, что в аптечном пункте, где она работает, украли деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД 12 августа.

Два молодых человека воспользовались тем, что фармацевт разбирает товар у стеллажа, и украли деньги из кассового аппарата. Заметив это, женщина попыталась схватить одного из молодых людей за руку, но воры скрылись, прихватив с собой 17 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались двое несовершеннолетних парней. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Фото: pxhere.com.