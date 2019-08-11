В Жукове ищут 78-летнюю бабушку

11.08.2019 20:16 309

В Жукове пропала 78-летняя Валентина Мишина. Бабушка ушла из дома 10 августа и до сих пор не вернулась, сообщается в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры, желающие присоединиться к поискам, собираются в штабе у магазина на улице Ленина, 14 в Жукове. Как пишут в социальных сетях, женщина уже неоднократно пропадала.

Фото: официальная группа добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».