Пожарные потушили два жилых дома

11.08.2019 19:45 315

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Киреева в Людинове поступило в 15 часов 55 минут, сообщает пресс-служба регионального МЧС 11 августа.

Справиться с огнем смогли с помощью 2 машин и 8 человек. Пострадавших нет, а выяснять причины возгорания будет инспектор пожарного надзора.

А чуть раньше поступило сообщение о пожаре в Сухиничском районе: в деревне Гусово тоже горел жилой дом. Обошлось без пострадавших. Этот пожар тушили 11 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.