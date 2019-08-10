Пьяный мужчина угрожал родственнице бензопилой

10.08.2019 13:00 86

В Боровском районе 27-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своим родственникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД 10 августа.

В ходе конфликта мужчина включил бензопилу и стал угрожать своей родственнице убийством. Женщина испугалась и обратилась в полицию.

Мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фото: pexels.com.