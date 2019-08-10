Пьяный мужчина угрожал родственнице бензопилой

В Боровском районе 27-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своим родственникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД 10 августа.
В ходе конфликта мужчина включил бензопилу и стал угрожать своей родственнице убийством. Женщина испугалась и обратилась в полицию.
Мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Фото: pexels.com.
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