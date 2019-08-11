Два приятеля ограбили строительные вагончики

11.08.2019 11:36 256

Директор строительной фирмы в Людинове обратился в полицию с заявлением о краже, сообщает пресс-служба областного УМВД. Утром кто-то проник в строительные вагончики и похитил сварочный аппарат, болгарку и аккумулятор.

Полицейские установили, что кражу совершили двое ранее судимых приятеля. Они были пьяны и решили похитить чужие вещи,а затем сдать на металлолом. Вырученные деньги- 800 рублей, потратили на спиртное и продукты.

За совершенное преступление им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.