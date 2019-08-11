В Козельске задержали пьяного водителя

11.08.2019 10:00 339

В Козельске автоинспекторы остановили автомобиль, водитель которого странно вел себя на дороге, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Результаты проведенного освидетельствования подтвердили наличие алкоголя у 29-летнего мужчины. Кроме того, он является подозреваемым в умышленном причинении легкого вреда здоровью и в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: pxhere.com.