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В Козельске задержали пьяного водителя

11.08.2019 10:00 0 339
В Козельске задержали пьяного водителя

В Козельске автоинспекторы остановили автомобиль, водитель которого странно вел себя на дороге, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Результаты проведенного освидетельствования подтвердили наличие алкоголя у 29-летнего мужчины. Кроме того, он является подозреваемым в умышленном причинении легкого вреда здоровью и в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: pxhere.com.


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