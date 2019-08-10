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Калужане вышли на «Олимпийскую зарядку»

10.08.2019 11:25 0 169
Калужане вышли на «Олимпийскую зарядку»

День физкультурника калужане встретили «Олимпийской зарядкой». На Театральной площади собрались как профессиональные спортсмены, так простые горожане, которые решили позанмиаться под руководством опытных инструкторов.

Помимо совместных упражнений, организаторы пригласили всех желающих на мастер-классы, турнир по шахматам, перетягивание канатата и еще множество спортивных соревнований.


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