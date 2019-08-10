Калужане вышли на «Олимпийскую зарядку»

День физкультурника калужане встретили «Олимпийской зарядкой». На Театральной площади собрались как профессиональные спортсмены, так простые горожане, которые решили позанмиаться под руководством опытных инструкторов.
Помимо совместных упражнений, организаторы пригласили всех желающих на мастер-классы, турнир по шахматам, перетягивание канатата и еще множество спортивных соревнований.
|
Пьяный мужчина угрожал родственнице бензопилой 10.08.2019 13:00
Три легковушки столкнулись на Грабцевском шоссе 10.08.2019 11:40
Две иномарки столкнулись в Обнинске 10.08.2019 11:37
Обнинцы заселяют пруды японскими карпами и раками с Волги 09.08.2019 18:06
Завод в Ферзиково переработал 6 тысяч тонн отходов в цемент 09.08.2019 17:33
«Шевроле Нива» сбила велосипедиста в Тарусском районе 09.08.2019 16:55
Прокуратура и МЧС выявили нарушения в летнем детском лагере 09.08.2019 16:54
В женской колонии провели шахматный турнир 09.08.2019 16:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: