Обнинцы заселяют пруды японскими карпами и раками с Волги

09.08.2019 18:06 235

Развитием фауны прудов в Обнинске занялись энтузиасты, сообщает сетевое издание «Знамя.Калуга» в среду, 7 августа. Житель наукограда выпустил японских карпов в Белкинские и Комсомольские пруды. Другая семья привезла с Волги раков и выпустила в водоем целый пакет членистоногих. Некоторые горожане сомневаются, что выпущенные экземпляры выживут. Другие считают, что водные обитатели будут неплохо себя чувствовать. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей