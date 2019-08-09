«Шевроле Нива» сбила велосипедиста в Тарусском районе

09.08.2019 16:55 101

В пятницу, 9 августа, в 15:18 спасателям поступило сообщение о ДТП в Тарусском районе.

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