Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 09 августа
$ 65.13 0.04
73.04 0.15
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

В женской колонии провели шахматный турнир

09.08.2019 16:10 0 171
В женской колонии провели шахматный турнир

В Калужской женской колонии №7 прошел шахматный турнир среди осужденных, сообщила пресс-служба УФСИН в пятницу, 9 августа.

Мероприятие провели, чтобы популяризировать игру среди заключенных.

Дамы, занявшие призовые места, были награждены дипломами.

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Прокуратура через суд обязала сельских чиновников отремонтировать дороги 09.08.2019 17:49

Завод в Ферзиково переработал 6 тысяч тонн отходов в цемент 09.08.2019 17:33

«Шевроле Нива» сбила велосипедиста в Тарусском районе 09.08.2019 16:55

Прокуратура и МЧС выявили нарушения в летнем детском лагере 09.08.2019 16:54

Жители центральных улиц Калуги стали получать воду по новым водоводам 09.08.2019 16:01

Инвалида обеспечили средствами по уходу после вмешательства омбудсмена 09.08.2019 16:00

Энергетики оперативно восстанавливают оборванные линии 09.08.2019 13:26

Острое желание выпить сделало калужанина фигурантом уголовного дела 09.08.2019 13:08

Два водителя пострадали в аварии в Людиново 09.08.2019 12:47

Приставы взыскали 72 миллиона коммунальных долгов за полгода 09.08.2019 12:41

Народные новости
2702 15
Sony
1853 5
pinki2019
1209 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Вчера 11:00
Новости компаний

«Мой умный город» – лучшее мобильное приложение по версии журнала The Banker

Личный кабинет МегаФона стал «лучшим из лучших» по оценке Роскачества

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк Вчера 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.