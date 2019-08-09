Энергетики оперативно восстанавливают оборванные линии

09.08.2019 13:26 119

Сильный шквалистый ветер, обрушившийся на Калужскую область, спровоцировал многочисленные обрывы линий электропередач.

Больше всего пострадали Малоярославецкий, Мосальский и Медынский районы, а также пригороды Калуги, сообщила пресс-служба МЧС в пятницу, 9 августа.

К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 77 бригад филиала «Калугаэнерго».

Помимо прочего, энергетики непрерывно мониторят метеообстановку и поддерживают непрерывную связь с МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.