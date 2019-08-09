Острое желание выпить сделало калужанина фигурантом уголовного дела

09.08.2019 13:08 111

В одном из супермаркетов Калуги посетитель, желая купить алкоголь после 22 часов, стал угрожать кассиру расправой и достал пистолет.

Женщина, опасаясь за свою жизнь, позволила разбушевавшемуся клиенту вынести бутылку с портвейном. Уходя, мужчина кинул деньги за спиртное на прилавок.

Продавец вызвала полицию.

Оперативники установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 8 августа.

Им оказался 61-летний местный житель. Стражи порядка изъяли у мужчины пневматический пистолет.

Гражданин пояснил, что очень хотел выпить, а пойти в кафе не догадался.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Фигуранту грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.