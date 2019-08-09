Острое желание выпить сделало калужанина фигурантом уголовного дела

В одном из супермаркетов Калуги посетитель, желая купить алкоголь после 22 часов, стал угрожать кассиру расправой и достал пистолет.
Женщина, опасаясь за свою жизнь, позволила разбушевавшемуся клиенту вынести бутылку с портвейном. Уходя, мужчина кинул деньги за спиртное на прилавок.
Продавец вызвала полицию.
Оперативники установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 8 августа.
Им оказался 61-летний местный житель. Стражи порядка изъяли у мужчины пневматический пистолет.
Гражданин пояснил, что очень хотел выпить, а пойти в кафе не догадался.
В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Фигуранту грозит до 2 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com.
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