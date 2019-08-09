Два водителя пострадали в аварии в Людиново

09.08.2019 12:47 138

В четверг, 8 августа, около 20:20 столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Киа» на улице Маяковского в Людиново.

По предварительным данным, 30-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, за рулем которой находилась 44-летняя женщина.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.