Приставы взыскали 72 миллиона коммунальных долгов за полгода

09.08.2019 12:41 148

За 6 месяцев текущего года калужские приставы взыскали 72,3 миллиона рублей задолженностей за услуги ЖКХ, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 9 августа.

При этом было прекращено 5 045 исполнительных производств.

Сумма «собранной» задолженности увеличилась на 10 миллионов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.