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Один человек пострадал при пожаре жилого дома в Дзержинском районе

09.08.2019 10:42 0 215
Один человек пострадал при пожаре жилого дома в Дзержинском районе

Около 6 утра в пятницу, 9 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Адамовское Дзержинского района.

Загорелся жилой дом на улице Полевая.

Тушить здание направили 12 пожарных и 3 спецмашины.

В результате пожара есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь ликвидировали. На место направили инспектора ГПН.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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