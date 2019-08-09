Один человек пострадал при пожаре жилого дома в Дзержинском районе

09.08.2019 10:42 215

Около 6 утра в пятницу, 9 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Адамовское Дзержинского района. Загорелся жилой дом на улице Полевая. Тушить здание направили 12 пожарных и 3 спецмашины. В результате пожара есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали. На место направили инспектора ГПН. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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